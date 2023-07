Milan, segnali di apertura dal Valencia per Musah

Dopo gli arrivi di Sportiello, Romero, Reijnders, Loftus-Cheek, Chukwueze, Pulisic e Okafor il Milan continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli.

Milan, arrivano segnali di apertura dal Valencia per Yunus Musah

Stanno arrivando dei segnali di apertura dal Valencia per Yunus Musah, centrocampista classe 2002. Nel weekend ci sarnno nuovi contatti tra le parti, ma il Milan vuole prima concretizzare qualche operazione in uscita. Da ieri Furlani è rientrato a Milano per Chukwueze ma non solo.

Dunque il pressing del Milan e del calciatore stanno dando i loro effetti. Musah rappresenterebbe un rinforzo importante per il centrocampo dei rossoneri, che dopo aver accolto Reijnders e Loftus-Cheek potrebbero dare il benvenuto a un altro calciatore in quella zona del campo.

Musah ha raccolto 33 presenze nella scorsa Liga, servendo anche 2 assist. Il classe 2002 statunitense è cresciuto proprio nel settore giovanile del Valencia ed è uno dei pilastri della nazionale statunitense.