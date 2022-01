Nelle ultime ore era circolata la voce dell'interesse di Xavi per Alvaro Morata. L'allenatore dei blaugrana aveva l'attaccante spagnolo in cima alla lista dei desideri per rinforzare il suo attacco, ma è molto probabile che debba rinunciarci: la Juventus non intende al momento lasciarlo partire.

La decisione di Allegri su Morata

Questo è il punto di vista di Massimiliano Allegri, che ha deciso di puntare su Morata anche per la seconda parte della stagione e glielo ha fatto presente in un incontro avuto proprio questo lunedì. Le ragioni della fiducia a Morata sono principalmente due: in primo luogo, l'attaccante si sta allenando molto bene sotto gli occhi del suo allenatore, e secondariamente, le alternative che Allegri avrebbe per sostituirlo non sono ritenute tali da poter alzare il livello attuale della squadra.

Per il futuro l'obiettivo è Scamacca

La Juventus, quindi, non dovrebbe registrare movimenti in entrata né in uscita nel reparto offensivo. La pista Icardi resta fredda perché la Juventus non vuole impegnarsi con un giocatore come l'argentino (dall'ingaggio molto alto) per più di sei mesi. L'obiettivo reale del club bianconero è quello di bloccare Scamacca già da ora, per averlo poi per giugno.

I numeri di Morata in questa stagione

Alvaro Morata quest'anno ha preso parte a venti partite ufficiali tra Serie A e Champions League, segnando sette gol e offrendo tre assist per i suoi compagni. Da ricordare, inoltre, che l'attaccante spagnolo è stato costretto a uno stop di tre settimane a causa di una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, accusata nel match contro la Sampdoria dello scorso 26 settembre.