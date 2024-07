Il Monza è pronto a riprendere Maldini. Idea Carboni in prestito

Il Monza si prepara a dire addio a Colpani, destinato a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Per questo la dirigenza biancorossa si è messa subito alla ricerca di un sostituto: il Monza è pronto a riprendere Daniel Maldini e pensa a Valentin Carboni.

Monza pronto a riprendere Maldini

Dopo l'uscita di Colpani il Monza si prepara a puntare di nuovo su Daniel Maldini, questa volta a titolo definitivo. Il trequartista del Milan ha convinto nella sua stagione in prestito e per questo i biancorossi sono pronti a riprenderlo.

Credits: Andrea Rosito

Ma il Monza non sembra intenzionata a fermarsi qui e potrebbe quindi tornare su Valentin Carboni.

Il Marsiglia non ha ancora chiuso per il trasferimento del talento argentino dell'Inter e per questo il Monza vorrebbe provare a prenderlo di nuovo in prestito, ma non subito.