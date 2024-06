Milan, cresce la speranza di chiudere per Zirkzee

Per rinforzarsi in vista della prossima stagione, il Milan ha messo gli occhi su Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese ha fatto benissimo con la maglia del Bologna e ha attirato su di sé l'attenzione di diverse squadre. Come riportato da Manuele Baiocchini, in giornata ci sono stati nuovi contatti e cresce la speranza di chiudere l'operazione da parte dei rossoneri.

Milan, nuovi contatti per Zirkzee: aumenta la speranza di chiudere

Come raccontato negli ultimi giorni, tutto dipende dalla commissione per il trasferimento, che il Milan continua a reputare troppo alta, ma che i rossoneri dovrebbero riuscire ad abbassare.

Il club lombardo vuole accelerare i tempi, sia per la necessità di prendere un attaccante, sia per evitare inserimenti di altri club in Premier League o della Juventus in Italia.

Nella stagione appena conclusa, Zirkzee ha dato un contributo fondamentale alla squadra di Thiago Motta, collezionando 12 gol e 7 assist in 37 partite fra Serie A e Coppa Italia.