Milan, prosegue la fiducia per Vranckx

Prosegue la fiducia del Milan per Vranckx del Wolfsburg

Il Milan ha individuato in Aster Vranckx, centrocampista belga classe 2002, il rinforzo giusto per la mediana.

Dopo aver trovato l'accordo con il calciatore, che spinge per il trasferimento in rossonero, gli uomini mercato del Milan stanno trattando con il Wolfsburg, club detentore del cartellino del calciatore.

Milan, fiducia in aumento per Vranckx

Le richieste economiche dei tedeschi sono significative: il Wolfsburg lo considera un giovane di alto livello. Però, nelle ultime ore la fiducia del Milan per la chiusura positiva della trattativa è in aumento.

Proprio nella giornata di oggi i rossoneri hanno presentato una offerta al Wolfsburg, per un prestito con diritto di riscatto. I rossoneri contano di chiudere per un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno a quota 12 milioni di euro. In giornata tra domanda e offerta oscillavano ancora 1-2 milioni di differenza, ma il Milan nutre fiducia sulla possibilità di chiudere la trattativa aumentando un po' le cifre del prestito e del riscatto, e portando Vranckx alla corte di Stefano Pioli.