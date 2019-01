Tutto come da programma: ieri la chiusura della trattativa, oggi le visite mediche. Krzysztof Piatek è arrivato a Milano per svolgere i test fisici prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan: la firma arriverà nel pomeriggio a Casa Milan. Un'operazione da 35 milioni di euro con pochi bonus in più a seconda del piazzamento in campionato(qui). Cifra che la società rossonera pagherà subito e in un'unica soluzione.

