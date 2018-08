Milan, ufficiali Higuain e Caldara: il comunicato

In giornata le visite mediche, poi la firma ed ora ecco l'ufficialità. Gonzalo Higuain e Mattia Caldara sono ufficialmente due nuovi giocatori del Milan. In primo arriva in rossonero in prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre il secondo a titolo definitivo nell'ambito dello scambio con Bonucci alla Juventus.

Scelti anche i numeri di maglia: Caldara prende la numero 33 (quella che fu di Thiago Silva). Ha sempre avuto la #13 del suo idolo Nesta (ma è attualmente occupata da Romagnoli). Ad Higuaín invece la #9.

Di seguito il comunicato:

AC Milan comunica di aver acquisito dalla Juventus FC il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Gonzalo Higuain e Mattia Caldara.

Gonzalo e Mattia sono due importanti tasselli della nuova era del Club.

Gonzalo Higuain approda all'AC Milan con la formula del prestito oneroso fino al 30 giugno 2019 con diritto di riscatto.

Mattia Caldara arriva a titolo definitivo, nell'ambito dell'operazione di scambio alla pari con Leonardo Bonucci, che torna alla Juventus. Il difensore 24enne ha siglato un contratto che lo lega all'AC Milan fino al 30 giugno 2023.

Il Club dedicherà l'intera giornata di domani alla presentazione alla stampa e ai tifosi dei due nuovi arrivati, secondo il seguente programma:

Al mattino, test fisici a Milanello, con lo staff di MilanLab;

h 12.00, visita al Museo Mondo Milan e al Casa Milan Store;

h 14.00, conferenza stampa di presentazione;

h 16.30, TV/photo set e saluto ai tifosi in Piazza del Duomo, terrazza "Giacomo Arengario".

La conferenza stampa di presentazione si terrà alle 14.00 a Casa Milan, in via Aldo Rossi 8, con diretta televisiva sul Club Channel "Milan TV", "live streaming" in lingua italiana su Facebook/acmilan e in lingua inglese su YouTube/acmilan.