Il Milan proverà ad inserirsi nella corsa a Sandro Tonali

L'inizio dell'era Rangnick si avvicina per il Milan e i cambiamenti nel club rossonero inevitabilmente passeranno anche dal calciomercato, settore per il quale ci sarà a disposizione un budget di 75 milioni.

Il tedesco per il suo centrocampo vuole Sandro Tonali e sta pianificando l'assalto al gioiellino del Brescia che può essere ritenuto l'investimento perfetto ed è il nome in cima alla lista.

Un possibile derby di mercato all'orizzonte, visto che l'Inter ha l'accordo con il giocatore. Tuttavia ai nerazzurri manca ancora l'intesa con Cellino (la Juve invece è in stand-by) e Tonali non direbbe 'no' ad un'offerta rossonera; per questo il Milan proverà a capire come inserirsi, tenendo conto dei tempi e dei costi dell'operazione.