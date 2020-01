Milan, per il dopo Rodriguez occhi sui giovani Robinson e Hickey

Ricardo Rodriguez ha fatto la sua scelta: il terzino svizzero ha infatti deciso di volare in Turchia per indossare la maglia del Fenerbahce, che ha superato la concorrenza del PSV per il giocatore rossonero.

Il Milan sta sondando diverse piste per trovare il sostituto e in questo senso ha messo gli occhi su due giovani terzini da far crescere alle spalle degli altri già in rosa. Il primo è Anthonee Robinson, classe 1997 statunitense con cittadinanza inglese di proprietà del Wigan. Un altro nome che piace è quello di Aaron Hickey, giovanissimo classe 2002 scozzese degli Heart of Midlothian.