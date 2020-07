Milan, non solo Tonali. Dall'attacco alla difesa con Ajer del Celtic: il punto

Rangnick vuole Tonali per il centrocampo ma anche per gli altri reparti si stanno delineando i profili più idonei al nuovo Milan, tenendo conto che tra le operazioni che il club vuole concretizzare per la prossima stagione ci sono: un esterno destro di difesa, un difensore centrale, almeno una mezz’ala e almeno due attaccanti.

In attacco, oltre a Schick, l'idea è di fare un tentativo per Vlahovic, considerato tra i 2000 più forti nel suo ruolo e compatibile con Rebic.

Per la difesa, invece, oltre al sogno Upamecano (operazione dai costi elevati), piace molto Kristoffer Ajer, centrale norvegese del Celtic. Per ora per lui però c'è stato soltanto un sondaggio informativo con gli agenti, con il Milan consapevole che in caso di affondo dovrà lottare con la concorrenza di diverse squadre di Premier League.