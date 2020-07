Milan, riscattato Kjaer dal Siviglia: manca solo l'annuncio ufficiale

Diventato un uomo fondamentale dello schieramento di Stefano Pioli, Simon Kjaer si appresta a disputare anche la prossima stagione in maglia rossonera. Il Milan ha infatti trovato l'accordo con il Siviglia, proprietario del cartellino del calciatore, per il riscatto e l'acquisto a titolo definitivo.

Visto l'ottimo rendimento dimostrato in queste ultime settimane, la dirigenza rossonera ha deciso di investire 3.5 milioni di euro per acquisire il difensore centrale danese. Il termine per esercitare il riscatto sarebbe scaduto domani, ma ormai manca solo l'annuncio ufficiale.

Tutti i dettagli sono stati definiti e presto Simon Kjaer sarà a titolo definitivo un calciatore del Milan.