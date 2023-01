Milan, da Giroud a Leao passando per Bakayoko: il punto sui rinnovi e il mercato

Le ultime in casa Milan sui rinnovi di Giroud e Leao e sul mercato in entrata e in uscita

Dopo la sconfitta nel derby di Supercoppa contro l'Inter, il Milan vuole rialzarsi. I rossoneri affronteranno domani (martedì 24 gennaio) la Lazio allo stadio Olimpico e nella conferenza stampa alla vigilia del match Stefano Pioli ha sottolineato quanto è importante tornare alla vittoria (leggi QUI le sue parole).

L'attenzione del Milan non è però solo al campo. Dopo aver sondato la pista Zaniolo, in un contatto con l'entourage del giocatore per parlare del possibile arrivo del 22 giallorosso (qui tutti i dettagli), i rossoneri si devono focalizzare anche sulle uscite e i rinnovi di contratto.

Milan, le ultime sui rinnovi e il mercato

Novità importanti riguardano Olivier Giroud. L'attaccante francese ha aperto a una sua permanenza a Milano (leggi QUI le sue dichiarazioni) e le sue parole hanno fatto molto piacere alla dirigenza rossonera. Giroud verrà quindi convocato alla fine del calciomercato per firmare il rinnovo di un anno alle stesse cifre attuali. Nel contratto non sarà inserita nessuna opzione di rinnovo, l'attaccante firmerà quindi un rinnovo di contratto per un anno.

Sul fronte mercato ci sono invece novità in uscita: Bakayoko sembra si stia convincendo ad accettare l'Adana Demirspor, squadra allenata da Vincenzo Montella. I segnali - al momento - sono positivi. Anche se il centrocampista dovesse lasciare il Milan, i rossoneri non acquisteranno nessuno in quella posizione.

Nessuna novità invece per quanto riguarda il rinnovo di Rafael Leao. L'attaccante portoghese al momento ha un contratto con il Milan fino a giugno 2024.



Leggi anche: "Milan, contatti con l'entourage di Zaniolo"