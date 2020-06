Milan, pronta l'offerta di rinnovo per Donnarumma

Il futuro è nelle sue mani. Gigio Donnarumma è ancora al centro del progetto Milan, nonostante il contratto in scadenza nel 2021 e gli occhi delle big d'Europa puntati addosso. Nelle scorse ore, infatti, la proprietà rossonera ha dato il via libera ai dirigenti, perché provino a convincere Gigio a rinnovare il suo contratto con il club.

Trovare un accordo, indubbiamente, non sarà semplice: Donnarumma ha un ingaggio da 6 milioni di euro, un punto d'incontro tra le parti difficilmente sarà raggiunto a breve. Il Milan, però, ha già pronta una prima offerta da proporgli, con l'obiettivo di convincerlo a restare.

NEL FRATTEMPO, THIAGO SILVA...

Mentre in casa Milan si riflette sulla situazione-rinnovi, chi non ha intenzione di prolungare il proprio contratto è invece Thiago Silva, capitano del Paris Saint Germain che lascerà la Francia a fine stagione. Per il centrale brasiliano un ritorno in rossonero sarebbe indubbiamente soluzione gradita, ma bisogna prima capire quali sono le idee della dirigenza rossonera. Al momento, infatti, non c'è ancora stato nessun contatto tra le parti, con la Fiorentina che ha invece già cominciato a muovere i primi passi per provare a concludere una nuova operazione in stile-Ribery.

Gli scout del Milan, intanto, hanno già messo gli occhi su un classe 1999 di grande prospettiva: si tratta di Adolfo Gaich, centravanti argentino del San Lorenzo, autore di 5 reti in 12 gare in stagione.