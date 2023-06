Milan, per Reijnders l'AZ chiede 18 milioni più bonus: la situazione

La squadra olandese vuole 18 milioni più bonus per il cartellino di Reijnders: il Milan ci pensa

Come già reso noto nei giorni scorsi, il Milan è interessato a Tijjani Reijnders dell'AZ Alkmaar, la squadra olandese che ha eliminato la Lazio agli ottavi di finale dell'ultima Conference League.

Milan-Reijnders, il punto della situazione

L'allenatore rossonero Stefano Pioli ha già dato il suo ok per l'eventuale ingaggio del centrale olandese. Tuttavia per il suo cartellino l'AZ chiede 18 milioni più bonus e ha già respinto altre offerte inferiori dalla Premier League e dallo Sporting, che hanno offerto cifre intorno ai 14 milioni più bonus.

Per ora il Milan non ha avanzato nessun'offerta e sta valutando come muoversi.

Per quanto riguarda gli altri giocatori in lista, il Milan ha offerto 6 milioni netti a Thuram e 4 a Chukwueze. Piace inoltre Pulisic del Chelsea e si potrebbe riaprire la pista Loftus-Cheek, anche lui dei Blues.