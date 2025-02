Lazio, Baroni: “Non molleremo nemmeno un millimetro”

Le parole dell’allenatore della Lazio, Marco Baroni, nell’intervista post partita dopo il quarto di finale di Coppa Italia contro l’Inter

È Inter-Lazio il penultimo quarto di finale di questa edizione di Coppa Italia. Sarà, infatti, Juventus-Empoli a chiudere domani, 26 febbraio, il programma.

I biancocelesti arrivano alla gara dopo il pareggio di campionato contro il Venezia per 0-0. I nerazzurri, invece, lo scorso weekend hanno battuto il Genoa 1-0 con la rete di Lautaro Martinez.

Alla fine a vincere è stata l’Inter per 2-0 con le reti di Arnautovic e Calhanoglu. Gli uomini di Inzaghi in semifinale affronteranno il Milan di Sergio Conceicao, che ai quarti ha eliminato la Roma.

Nel post partita nella consueta intervista Marco Baroni ha commentato la prova della sua Lazio nella gara contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Lazio, l’intervista post partita di Baroni

Marco Baroni ha cominciato l’intervista post partita parlando della gara: “Siamo dispiaciuti perché questa era una competizione in cui contava solamente passare il turno. Ci è mancato il gol, questo è sicuro. Dobbiamo essere sereni“.

L’allenatore della Lazio ha poi continuato: “Noi guardiamo sempre avanti e guardiamo sempre al lavoro e alla crescita dei giovani. Noi sappiamo benissimo e conosciamo il nostro percorso. Siamo convinti di giocarci tutte le nostre possibilità fino in fondo. Non molleremo sicuramente nemmeno di un millimetro“.

“Non ho dubbi sui miei ragazzi”: le parole di Baroni

L’ex Verona si è poi soffermato sulla scelta di schierare Pellegrini: “In Coppa Italia poteva andare in campo come è successo contro il Napoli con Hysaj. È un nostro giocatore e si è allenato con noi. Oggi è andato in campo come è normale che fosse. Noi siamo arrivati fino a qui considerando tutti come titolari. Continuiamo su questa squadra”.

Baroni ha concluso l’intervista concentrandosi su : “Castellanos è un giocatore forte e sappiamo il contributo che ci ha dato. Io ai giocatori levo dalla testa il pensare a chi manca. Loro ora stanno sentendo anche un po’ il peso del salto che hanno fatto arrivando alla Lazio. Io ho molto fiducia nei miei ragazzi, nei giovani e anche negli altri. Non ho dubbi sui miei ragazzi. Esco da questa partita rafforzato per l’idea che ho su di loro anche se dispiaciuto per essere uscito da questa competizione“.