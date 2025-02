Inter, Inzaghi: “Orgoglioso di essere l’allenatore di questi ragazzi”

Le parole dell’allenatore dell’Inter al termine del quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio.

La Coppa Italia entra nel vivo. Dopo Bologna e Milan anche l’Inter si aggiunge alla lista delle semifinaliste del torneo.

Termina 2-0 la sfida dello stadio Giuseppe Meazza, valida per i quarti di finale della competizione. Hanno deciso la partita Arnautovic e il rigore di Calhanoglu.

Sarà quindi nuovamente il derby di Milano a decidere quale sarà una delle due finaliste.

Di seguito le parole di Simone Inzaghi, intervenuto al termine del match per commentare la partita.

Inter, le parole di Inzaghi

Inzaghi ha aperto dicendo: “Grande gara contro una squadra di assoluto valore con giocatori di qualità. Il secondo tempo abbiamo fatto meglio, ho dovuto cambiare modulo per necessità ma ho dei grandi ragazzi e sono orgoglioso”.

L’allenatore dell’Inter ha continuato dichiarando: “Penseremo al Milan ad aprile, siamo in difficoltà sugli esterni ma dobbiamo andare avanti. Questa era la prima di sei in venti giorni”.

Inter, Inzaghi: “Conosciamo le qualità balistiche di Arnautovic”

L’ex allenatore della Lazio ha proseguito: “Napoli? Ho avuto tante risposte oggi, ho giocatori non al meglio che comunque non si sono tirati indietro. Frattesi e Taremi non erano al meglio ma non hanno battuto ciglio nonostante stessero giocando con antidolorifici”.

Inzaghi ha chiuso: “Stamattina abbiamo fatto delle prove sulle palle inattive, sappiamo delle qualità balistiche di Arnautovic. Martinez è un ottimo portiere, l’anno scorso ha fatto un ottimo campionato con il Genoa. La Coppa Italia avevo nella testa che dovesse giocare lui, sono contentissimo di lui”.