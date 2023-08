Milan, nuovi contatti per Pellegrino: la situazione

Salgono le quotazioni di Marco Pellegrino per la difesa del Milan: nuovi contatti con il Platense

Il Milan continua a lavorare per aggiungere un difensore alla rosa a disposizione dell'allenatore Stefano Pioli: in giornata ci sono stati nuovi contatti per Marco Pellegrino, centrale classe 2002 del Platense, club della Superliga argentina.

Milan, salgono le quotazioni di Pellegrino: il punto

Potrebbe quindi essere Marco Pellegrino il prescelto per la difesa del Milan: avanzano i contatti tra il club rossonero e il Platense. Nella stagione in corso l'argentino ha disputato 17 partite di Superliga, segnando anche un gol con la maglia del club sudamericano.