Milan, per Onyedika il Midtjylland aspetta il nuovo allenatore: la situazione

Prosegue la trattativa del Milan per arrivare ad un rinforzo per il centrocampo: il profilo scelto dai rossoneri è Raphael Onyedika del Midtjylland.

Per il nigeriano classe 2001 ci sono stati dei contatti nella giornata di ieri per cercare di abbassare le richieste del club danese, che al momento sta cercando un nuovo allenatore. A fine luglio era stato esonerato Bo Henriksen.

Midtjylland, per capire il futuro di Onyedika serve l'allenatore

E' anche questo il motivo per cui il Midtjylland non ha ancora deciso di abbassare il prezzo del calciatore: si vuole aspettare l'opinione di quello che sarà il nuovo allenatore per capire come muoversi.

I numeri di Onyedika

Nella scorsa stagione Onyedika aveva collezionato 48 presenze, 4 gol e 3 assist in tutte le competizioni. Quest'anno già 8 partite tra campionato e qualificazione alla Champions League.