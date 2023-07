Milan, il Valencia chiede di più per Musah: il giocatore vuole solo i rossoneri

Il Milan insiste per Musah, ma il Valencia ancora non ha accettato l'offerta: il proprietario Peter Lim chiede di più

Il Milan continua a lavorare per completare il centrocampo dopo gli arrivi di Loftus-Cheek e Reijnders: i rossoneri sono pronti ad accogliere nella giornata di mercoledì Samuel Chukwueze (qui i dettagli) ma insistono anche per Yunus Musah del Valencia. Il club spagnolo non ha ancora accettato l'offerta del Milan perché il proprietario Peter Lim, imprenditore singaporiano azionista di maggioranza del Valencia, chiede più soldi per il cartellino del centrocampista.

Musah vuole solo il Milan, ma Peter Lim chiede di più

Il Milan dovrà quindi cercare di colmare la distanza con le richieste del proprietario del Valencia Peter Lim per riuscire ad arrivare a Musah: il giocatore, intanto, sta spingendo per il trasferimento perché ha ormai scelto definitivamente il Milan come sua prossima squadra. Lo statunitense vuole solo i rossoneri, ma dovrà ancora aspettare.