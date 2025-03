Barcellona-Osasuna si recupererà durante la pausa nazionali: il comunicato

La sfida tra Barcellona e Osasuna verrà recuperata il prossimo 27 marzo, durante la pausa nazionali: il comunicato.

Lo scorso 8 marzo la partita tra Barcellona e Osasuna è stata sospesa a seguito della morte del medico blaugrana Carlse Minarro.

La Federcalcio Spagnolo ha quindi deciso la data in cui verrà recuperato l’incontro, ovvero il 27 marzo, in piena pausa nazionali. Una decisione a sorpresa quella dell’RFEF, che ha deciso soltanto il giorno ma non l’ora, visto che quest’ultima scelta spetta a La Liga.

La data scelta, però, non convince nessuna delle due squadre coinvolte. Alcuni giocatori del Barcellona come Araujo e Raphinha, impegnati in Nazionale nella notte del 25 marzo, non potranno infatti partecipare, mentre l’Osasuna potrebbe vedersi spostare un’altra partita visto che da calendario sarebbe dovuta scendere in campo il 28 marzo contro l’Athletic Bilbao.

Nonostante i due club abbiano proposto delle date alternative, come il 26-27 aprile (solo nel caso in cui il Barcellona non dovesse arrivare in finale di Coppa di Spagna) o il 21 maggio, il Giudice Unico delle Competizioni Professionali ha comunque fissato la partita per il 27 marzo. Ora però le due squadre avranno 48 per fare ricorso e cercare una nuova data.

Barcellona-Osasuna, le parole del Giudice Unico

All’interno del comunicato ufficiale il Giudice Unico delle Competizioni Professionali della Federcalcio Spagnola ha spiegato: “In questa delibera non tralasciamo i disagi inerenti alla partita in questione disputata il 27 marzo, soprattutto per i giocatori che disputano partite internazionali e che devono sopportare lunghe distanze per rientrare, che riguardano soprattutto due giocatori della Prima Squadra dell’F.C. Barcellona e altri due del C.A. Osasuna, ma questo è inerente alla densità dei calendari sportivi, e sono situazioni straordinarie, frutto di un’altra altrettanto straordinaria, come la morte del Dottore, membro dello Staff dell’F.C. Barcellona, ​​e dovrà comunque garantire che le conseguenze di tali particolari difficoltà non incidano e debbano cedere il passo al bene comune generale: il miglior sviluppo possibile della competizione e l’assenza di possibili danni ad altri club terzi”.

“Tenere la partita il prima possibile garantisce che le condizioni in cui si gioca siano, per quanto possibile, il più possibile simili a quelle inizialmente previste, mentre ritardare eccessivamente la data della sua disputa potrebbe persino portare a situazioni indesiderabili per il Campionato Nazionale di Prima Divisione, aumentando la possibilità che si verifichino fattori esterni che potrebbero influenzare nuovamente la sua disputa”, ha concluso.