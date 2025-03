Al ventisettesimo minuto di recupero del primo tempo Sardar Azmoun ha portato in vantaggio l’Iran: ecco il perché del lungo recupero

Si potrebbe trattare del tempo di recupero più lungo assegnato alla fine del primo tempo della gara tra l’Iran e gli Emirati Arabi Uniti.

L’arbitro, il coreano Ko Hyungjin, è stato costretto ad assegnare 29 minuti di recupero perché la gara è stata interrotta nella prima frazione di gioco per un problema all’illuminazione dell’impianto Azadi Stadium di Teheran.

Al 27′ minuti di recupero, il 72′ minuto del primo tempo, Sardar Azmoun è riuscito a portare in vantaggio l’Iran con un colpo di testa.

La gara tra Iran ed Emirati Arabi Uniti è la settima giornata del girone di qualificazione al Mondiale 2026. Nel secondo tempo, poi, è arrivato anche il raddoppio di Mohebi.

I numeri di Azmoun in stagione

Dopo l’avventura con la Roma Azmoun è passato allo Shabab Al-Ahli, club che milita nella lega professionistica degli Emirati Arabi Uniti.

In campionato il centravanti iraniano ha collezionato 9 gol e 4 assist in 13 match. Più in generale con il club di Dubai l’ex attaccante giallorosso ha in 28 presenze ha segnato 23 reti e 8 assist.