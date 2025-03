Dallo Sporting al Chelsea: chi è Geovany Quenda, il 2007 che ha battuto CR7

Chi è il nuovo acquisto del Chelsea

Da tempo i Blues stanno concentrando i propri investimenti per assicurarsi i migliori giovani di tutto il panorama mondiale.

Da Mudryk ed Enzo Fernández nel gennaio 2023 a Moisés Caicedo, prelevato dal Brighton. Nell’ultima estate, invece, sono arrivati Renato Veiga (ora alla Juventus), Marc Guiu, Caleb Wiley (ora al Watford), Kellyman, Pedro Neto e il 2002 Jørgensen.

Ma non è finita qui, perché nella serata di mercoledì 19 marzo, lo Sporting Lisbona ha annunciato la cessione di due suoi talenti, entrambi in direzione Chelsea. Stiamo parlando di Geovany Quenda e Dário Essugo.

Il primo – come si legge dal comunicato del club portoghese – è stato ceduto a fronte di un corrispettivo di 50.777.700 milioni di euro più 1.358.841 di bonus. In attesa di vederlo giocare a Stamford Bridge a partire dalla stagione 26/27, andiamo alla scoperta proprio di Geovany Quenda.

Dalla Guinea-Bissau allo Sporting: il viaggio di Quenda

Il nuovo acquisto del Chelsea è nato in Guinea-Bissau il 30 aprile 2007 e si è trasferito in Portogallo da bambino. La prima maglia da calcio indossata è quella del Damaiense di Amadora all’età di 8 anni. A inizio agosto 2023 ha firmato il suo primo contratto da professionista con lo Sporting Lisbona, commentato così sul proprio profilo Instagram: “È una gioia immensa, mi porto con me la responsabilità di ricambiare la fiducia che questo club ripone in me“. Il primo gol tra i “grandi” coincide con l’esordio in prima squadra, che risale al 3 agosto 2024 nella finale della Supercoppa di Portogallo persa contro il Porto.

Che Quenda sia un talento assoluto con un futuro brillante lo si è capito ancor di più lo scorso 26 ottobre, quando all’età di 17 anni, 5 mesi e 27 giorni è diventato il più giovane giocatore di sempre a segnare nella Liga Portugal. Battuto quindi il precedente record di CR7, che era riuscito a tagliare questo traguardo a 17 anni, 8 mesi e 2 giorni.

Le caratteristiche del talento che ha illuminato il Chelsea

Nell’estate 2026 arriverà a Londra un’ala destra di piede mancino, che nella stagione in corso è stato impiegato anche sulla fascia opposta. Quenda spicca soprattutto per le sue qualità tecniche e la sua velocità. Si trova a proprio agio sia nello stretto che in campo aperto ed è dotato di un ottimo senso della posizione.

Il Chelsea si prepara quindi ad accogliere uno dei calciatori più interessanti e promettenti della sua generazione, in grado di catturare l’attenzione di tutta Europa in pochissimo tempo. Capace di realizzare cose straordinarie in campo e infrangere un record di Cristiano Ronaldo.