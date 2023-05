Milan, firma in arrivo per Leao

Quello tra il Milan e Rafael Leao è un matrimonio destinato a continuare. La fumata bianca è in arrivo per il rinnovo di contratto del talento portoghese, attualmente in scadenza a giugno 2024. Dopo gli ultimi incontri positivi tra le parti, è ormai solo questione di tempo.

Milan-Leao, firma in arrivo

L'ottimismo c'era da giorni, adesso le parti sono più vicine che mai. Leao firmerà a breve il rinnovo di contratto che lo legherà per i prossimi anni alla maglia rossonera, con cui è esploso e si è affacciato al grande calcio internazionale.

Al momento il club è concentrato sul derby di Champions contro l'Inter, ma gli incontri positivi degli ultimi giorni portano a pensare che la firma sia dietro l'angolo. Ecco quindi che la pratica rinnovo potrebbe essere definita da giovedì in poi. Nei prossimi giorni, dunque, si arriverà all'accordo definitivo.

Un prolungamento che arriva con la piena soddisfazione di entrambe le parti: Leao al Milan sta bene come più volte dimostrato. La sua volontà è sempre stata quella di rimanere in rossonero, e il Milan dal canto suo è ben felice di blindare uno dei suoi talenti migliori. Le parti sono al lavoro per limare ogni dettaglio e arrivare così a finalizzare il rinnovo nei giorni successivi alla semifinale di Champions.

Milan, i numeri di Leao

Arrivato dal Lille nell'estate del 2019, Leao è diventato uno dei punti fermi della rosa di Stefano Pioli. Nella scorsa stagione è stato uno dei protagonisti assoluti dello scudetto del Milan; quest'anno, si è riconfermato su ottimi livelli.

In campionato i gol sono 12, uno invece in Champions League. Ma l'impatto di Leao va oltre le reti segnate, come dimostrato nel quarto di finale contro il Napoli: con l'assist decisivo nella partita di ritorno, il portoghese si è meritato il premio di Man of the Match.