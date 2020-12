Milan, Krunic non si muove: la volontà del club è di tenerlo

Poteva essere uno degli uomini mercato a gennaio, visto l'interessamento da parte di diversi club, ma la volontà del Milan è chiara: Rade Krunic non si muove e rimane in rossonero fino al termine della stagione.

Nonostante le diverse offerte pervenute in questi giorni, la dirigenza milanista ha respinto ogni tipo di proposta, manifestando la propria fiducia nel calciatore e l'intenzione di fargli proseguire il proprio percorso di crescita al Milan.

Il centrocampista bosniaco è arrivato dall'Empoli nell'estate del 2019 e ha finora collezionato 36 presenze tra campionato e coppe con la maglia rossonera, realizzando anche un gol nella gara del 22 ottobre scorso in Europa League contro il Celtic.

Nella stagione in corso è stato utilizzato con maggior continuità durante la coppa europea, nonostante sia riuscito comunque a totalizzare 10 presenze in campionato sulle 14 giornate disputate fino a questo momento. Insomma, un elemento sicuramente importante per la rosa di Pioli, che non vuole privarsene a gennaio.