Il Milan è su Kaio Jorge, punta 19enne del Santos.

Contratto in scadenza a dicembre

Per il giovane brasiliano cresciuto nelle giovanili dello stesso Santos i rossoneri arriverebbero a 5/6 milioni anche se il club verdeoro ne chiede 10.

Il contratto di Kaio Jorge scadrà il prossimo 31 dicembre ma gli agenti del giocatore non farebbero uno sgarbo al Santos facendolo andare via a zero. Sarà quindi da vedere come proseguiranno i dialoghi tra le parti per il giovane attaccante.