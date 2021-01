Milan, le valutazioni dopo l'infortunio di Simakan: il punto

L'infortunio di Simakan potrebbe far cambiare qualche piano di mercato del Milan.

Maldini, prima della gara di Coppa Italia contro il Torino, ha parlato della trattativa per il giocatore dello Strasburgo, spiegando: "Tramontata? Non è detto. E' un ragazzo che conosciamo bene e con cui abbiamo affrontato un discorso anche nel precedente mercato. Per fare le cose bisogna essere almeno in due, in questo momento non c’è niente”.

Tuttavia saranno almeno due i mesi di stop, come comunicato dal club, per questo (e soprattutto se i tempi di recupero dovessero essere ancora più lunghi) il Milan potrebbe fare altre valutazioni e spingere per provare a chiudere per Fikayo Tomori del Chelsea. Il 23enne piace anche al Newcastle ma avrebbe dato la priorità ai rossoneri.

Il rinnovo di Calhanoglu

Non solo nuovi rinforzi; in casa Milan si dovranno definire anche le questioni relative ad alcuni rinnovi. Tra questi c'è quello di Calhanoglu e vedremo se la giornata di domani sarà decisiva.

E' previsto infatti un nuovo incontro tra l'agente Stipic e i dirigenti rossoneri per limare le cifre dell'intesa.