Milan, si ferma Conti: out con l’Udinese, le ultime sull’infortunio

Conti non convocato per la gara contro l’Udinese per un lieve problema fisico: per l’esterno del Milan solo qualche giorno di riposo

Rino Gattuso valutava il suo impiego da titolare nel match contro l’Udinese, dopo il buon impatto avuto contro la Sampdoria da subentrato a gara in corso: Andrea Conti, però, è stato costretto a dare forfait per un affaticamento muscolare al flessore della coscia sinistra accusato al termine dell’allenamento del lunedì.

L’esterno destro classe 1994 non è stato convocato da Gattuso (QUI per le ultimissime di formazione) per il match contro l’Udinese in programma martedì 2 aprile alle 19 a San Siro, ma le sue condizioni non sembrano preoccupare l’ambiente rossonero: Conti non avrebbe riportato nessuna lesione e dovrebbe così rimanere fermo solo per qualche giorno.