Milan: le ultime su Renato Sanches e Botman. Incontro nei prossimi giorni per Ibra

Archiviata la vittoria dello scudetto, il Milan sta programmando la prossima stagione. In primis c'è da pensare alla situazione di Zlatan Ibrahimovic: nei prossimi giorni ci sarà un incontro con Maldini e Massara per capire le intenzioni dello svedese sul futuro, che dovrà fare un lungo percorso di riabilitazione dopo la recente operazione al ginocchio. Potrebbe anche prendere piede un contratto legato alle presenze.

Sempre per quanto riguarda l'attacco, la situazione Origi rimane la stessa di qualche giorno fa: rimasto in Belgio per delle terapie dopo un infortunio che l'aveva tenuto fuori le ultime due gare della stagione, ne avrà ancora per un paio di settimane. Dopodiché arriverà la firma sul contratto.

Cambiando reparto, Florenzi verrà riscattato: con la Roma si sta trattando per abbassare la cifra del riscatto da Roma alla Roma: i rossoneri vogliono abbassare la cifra del riscatto da 4.5 a 2.5 milioni. Si sta lavorando.

Continuano anche i contatti con il Lille per due giocatori: Botman e Renato Sanches. i rossoneri sono più fiduciosi sul portoghese perchè le sirene della Premier League e del Newcastle potrebbero essere d'intralcio. Ma la volontà della società è quella di regalare entrambi a Pioli. Piacciono anche Berardi e De De Ketelaere