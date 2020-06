Milan, la probabile formazione di Pioli per la Juventus

"Partiremo alla pari, abbiamo le qualità per farcela". Ha caricato così il suo Milan Stefano Pioli, che allo Stadium cercherà l'impresa contro la Juventus. Qualificarsi alla finale di Coppa Italia partendo dall'1-1 di San Siro. Serve segnare, anche se le assenze di Castillejo, Hernandez e Ibra sicuramente peseranno.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, i rossoneri si schieraranno con un 4-4-1-1, che in fase offensiva cambierà in 4-2-3-1. In porta ci saà Donnarumma, davanti a lui linea di difesa a quattro con Conti, Kjaer (Musacchio, infortunato alla caviglia, non partirà per Torino), Romagnoli e Calabria.

Rilancio Paquetà

A centrocampo spazio a Paquetà, che in Coppa Italia fin qui non è mai partito titolare. Il brasiliano verrà schierato a destra, mentre a completare il reparto ci penseranno Kessiè, Bennacer e Calhanoglu. Biglia, Krunic e Laxalt hanno avuto problemini negli ultimi giorni e non sono in buone condizioni.

Rebic unica punta

In avanti fiducia totale a Rebic, trascinatore nelle ultime settimane pre coronavirus. Leao andrà dunque in panchina, pronto ad entrare a gara in corso. Alle spalle del croato ecco Bonaventura, che finirà la stagione con il Milan dopo aver allungato di un paio di mesi il contratto in scadenza. Fra i convocati anche i giovani Colombo (LEGGI QUI chi è), Brescianini e Olzer.

MILAN (4-4-1-1) Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Paquetà, Kessiè, Bennacer, Calhanoglu; Bonaventura; Rebic

I convocati di Pioli per la semifinale di Coppa Italia: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma; Calabria, Conti, Gabbia, Kjær, Laxalt, Romagnoli; Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers; Colombo, Leão, Maldini, Olzer, Rebić.