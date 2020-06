Milan, Pioli: "Con la Juve partiamo alla pari. Voglio l'Europa"

Torna in campo il Milan e torna a parlare Stefano Pioli, che cerca l'impresa contro la Juve nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Il tutto dopo la visita di Gazidis a Milanello: "Un confronto che è servito - ha spiegato l'allenatore rossonero ai canali ufficiali del club - è importante parlarsi, anche quando ci sono opinioni diverse".

"Futuro? Mai avuto chiaro a 14 partite dal termine"

Il futuro di Pioli è tutto tranne che certo: "Ma, a quattordici gare dalla fine, nel mio passato difficilmente sapevo cosa avrei fatto dopo - sorride - il mio obiettivo è chiaro, ovvero riportare il club in Europa". Un'altra cosa chiara è che con la Juventus si ripartirà dall'1-1 dell'andata: "In entrambe le occasioni in cui abbiamo sfidato i bianconeri, siamo stati noi ad uscire dal campo con dei rimpianti. Abbiamo lo svantaggio del risultato, ma abbiamo la qualità per giocarcela. Partiamo alla pari, ora dobbiamo essere noi a trovare la stoccata vincente".

Tour de force

"Ai giocatori dico sempre di non guardare il nome che portiamo sulle spalle, ma il distintivo sul petto", gasa così l'ambiente Pioli. La pausa è stata lunga: "E ho voluto staccare anche io - ricorda - ci sarà bisogno di tutti, perché si giocherà ogni tre giorni. I ragazzi stanno lavorando bene anche se nessuno è al 100%".