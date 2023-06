Milan, per il centrocampo si valuta Florentino: la situazione

Con Tonali in uscita verso il Newcastle e Bennacer che sarà a lungo ai box per infortunio, il Milan è alla ricerca di due centrocampisti. Uno dei giocatori seguito dai rossoneri è Florentino Luis, centrocampista portoghese del Benfica.

Milan, contatti con l'entourage di Florentino

Tra l'entourage di Florentino e il Milan ci sono già stati contatti e il club rossonero sta valutando il profilo del giocatore. Il Benfica, club proprietario del cartellino del portoghese, chiede 30 milioni per cedere il proprio giocatore.

Nell'ultima stagione Florentino ha giocato 44 partite tra campionato portoghese, coppa e Champions League. In tutta la stagione il giovane centrocampista non è riuscito a trovare il gol, ma ha servito tre assist per i suoi compagni.

Nonostante la giovane età, Florentino conta già 20 presenze nelle coppe europee. Ha esordito in Europa League a 19 anni contro il Galatasaray e a 20 in Champions League contro il Lione. Nella stagione 2021-22 ha giocato in prestito al Getafe, mentre la stagione precedente era in prestito al Monaco, in Ligue 1.