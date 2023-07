Chukwueze a Casa Milan per la firma con i rossoneri

Samuel Chukwueze sarà il nuovo acquisto di questa sessione di calciomercato del Milan. L'esterno nigeriano, dopo essere arrivato ieri a Milano, accolto già da vari tifosi rossoneri, e aver svolto le visite mediche, adesso è entrato a Casa Milan per firmare il proprio contratto con i rossoneri.

Dopo la firma, il neo-acquisto, però, a differenza degli altri (come Okafor), non prenderà parte al ritiro negli Stati Uniti. Il motivo? Tempistiche troppo lunghe per completare l'iter burocratico legato ai visti per permessi di lavoro.