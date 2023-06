Milan, incontro con l'entourage di Chukwueze

Il Milan continua a lavorare per Samuel Chukwueze, ala destra classe '99 del Villarreal. Il suo contratto con il club spagnolo è in scadenza fra un anno, a giugno 2024. Nel pomeriggio, sono stati in sede gli agenti del giocatore per un incontro con il dirigente Geoffrey Moncada. Il summit è durato circa due ore: un primo meeting interlocutorio, non risolutivo. I rossoneri si sono informati sulle cifre che poi verranno valutate con attenzione prima di decidere se avanzare o meno. La trattativa ufficiale con il club spagnolo non è ancora partita ufficialmente.

I numeri di Chukwueze con il Villarreal

Arrivato al Villarreal nel 2017 dal vivaio nigeriano della Diamond Football Academy, ha giocato 199 partite con il Submarino Amarillo tra tutte le competizioni. 37 i gol totali, 13 quelli segnati quest'anno. Nel suo palmares, una Europa League, vinta nel 2021 da protagonista. Con un contratto sempre più vicino alla scadenza, il Milan esplora, in attesa di scegliere se affondare.