Milan, caccia al centrocampista: la lista dei giocatori seguiti dai rossoneri

Perso Kessie alla fine della scorsa stagione, sfumato Renato Sanches, passato al Paris Saint-Germain, il Milan è alla ricerca di un centrocampista da poter schierare nella mediana del 4-2-3-1 di Stefano Pioli, nonostante non vi sia urgenza numerica, data la presenza di Tonali, Bennacer, Pobega, Bakayoko. Sono tanti i profili seguiti da Maldini e da Massara, da giocatori già conosciuti in Serie A, come Tameze del Verona, a nomi meno conosciuti, come Onyedika del Midtjilland. Al momento, per nessuno di questi giocatori c'è una trattativa avviata.

Milan, i nomi seguiti per il centrocampo

Maldini e Massara non si fermano. Dopo l'ufficialità di De Ketelaere arrivata nei giorni scorsi, i dirgenti del Milan sono a lavoro per portare a Stefano Pioli un nuovo centrocampista da schierare nel 4-2-3-1. Giocatori, quelli elencati a seguire, che hanno colpito la dirigenza rossonera.

Raphael Onyedika

Uno dei nomi seguiti dal Milan per il centrocampo è quello di Raphael Onyedika. Di proprietà del Midtjilland, il classe 2001 di nazionalità nigeriana, 184 centimetri di altezza, ha giocato 53 partite con i danesi, segnando 4 gol nelle ultime due stagioni.

Ibrahima Sissoko

Classe 1997, Ibrahima Sissoko gioca allo Strasburgo dalla stagione 2018/19. Per il centrocampista, 4 presenze nell'Under 21 della Francia, sono 126 le partite in carriera in Ligue 1, con 5 gol realizzati.

Jean Onana

Rimaniamo in Francia, spostandoci a Bordeaux, dove gioca Jean Onana. Classe 2000 di nazionalità camerunense, ha giocato 23 partite la scorsa stagione di Ligue 1, conclusa con la retrocessione. Il centrocampista, 9 presenze con la Nazionale del Camerun, al Milan ritroverebbe un suo ex compagno, Adli.

Adrian Tameze

Con molta probabilità, quello del centrocampista del Verona è il nome più noto al pubblico italiano. Camerunense, classe 1994, Tameze gioca in Veneto dal 2020. Titolare sia con Juric che con Tudor, il centrocampista vanta 78 partite in Serie A, arricchite da 5 gol.