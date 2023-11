Milan, tentativo per Guirassy. In difesa visionato van Breemen

Novità in casa Milan per il calciomercato di gennaio: osservato il difensore van Breemen, tentativo per Guirassy dello Stoccarda

Dopo l'infortunio di Kalulu, e viste le difficoltà dell'ultimo periodo, il Milan si sta guardando intorno in vista del mercato di gennaio.

Uno dei reparti da rinforzare è sicuramente la difesa: i rossoneri sono alla ricerca di un centrale. Dopo il blitz inglese di Geoffrey Moncada, che una decina di giorni fa era andato a visionare Kelly del Bournemouth, il dirigente milanista ha osservato da vicino anche un giovane del Basilea, van Breemen.

Mercato Milan, da van Breemen a Guirassy: le ultime

Nella giornata di domenica Moncada ha visto gli svizzeri vincere in casa col risultato di 2-1, e ha osservato l'olandese classe 2003, autore fino a questo momento di un buon campionato. Non è detto che sarà van Breemen il prescelto: quella di Moncada è stata anche sicuramente una visita di "aggiornamento", ma il giocatore del Basilea fa parte di una lista di profili ritenuti interessanti dalla dirigenza milanista. Intanto Kelly rimane a sua volta sul taccuino di Moncada e Furlani: è apprezzato e va in scadenza nel mese di giugno.

Altro capitolo quello dell'attacco: il Milan potrebbe optare per un nuovo centravanti qualora trovasse il profilo giusto. In questo senso i rossoneri hanno fatto un tentativo per Guirassy, attaccante dello Stoccarda autore di un sorprendente inizio di stagione, con 14 gol segnati da inizio anno e attuale vice capocannoniere della Bundesliga. Guirassy ha una clausola rescissoria che gli consentirebbe di liberarsi proprio a gennaio a una cifra molto più bassa del suo valore, ma al momento preferirebbe non trasferirsi a metà stagione, rinviando all'estate un eventuale addio. Ma il Milan ci ha provato seriamente.