Milan, da Upamecano a Rashica: i profili sotto osservazione

Nuovo incontro tra Gazidis e Rangnick, i rossoneri iniziano a sondare il mercato in vista della prossima stagione

Il Milan si muove, Rangnick si avvicina. In settimana, infatti, c'è stato un nuovo incontro tra Ivan Gazidis e il manager tedesco. Per formalizzare l'arrivo dell'ex Schalke si aspetterà il finale di stagione. Tuttavia, il mercato rossonero è già in fase di studio. Ecco i profili seguiti da Ralf Rangnick.

Milot Rashica

Rashica è un'ala sinistra kosovara, classe '96, gioca nel Werder Brema da gennaio 2018. Durante quella stagione, a ottobre, aveva impressionato nel doppio confronto con la Lazio in Europa League. Cresciuto nel Vitesse, gioca in Bundes da qualche anno e si sta ritagliando uno spazio da protagonista.

Il suo contratto prevede una clausola rescissoria da 16 milioni in caso di retrocessione del club (attualmente penultimo in classifica, può fare al massimo i playout). In caso si salvezza, invece, salirebbe a 30. Rashica piace anche al Napoli e a diversi club di Bundes, ma il Milan c'è.

Upamecano

Centrale difensivo scuola Red Bull, classe '98. Prima il Salisburgo e adesso il Lipsia, Rangnick lo conosce bene. Titolarissimo con Nagelsmann, sarebbe un profilo giovane in rampa di lancio. Piace già a diversi top club europei.

Schick

Il calcio italiano non l'ha dimenticato. Prima la Samp, poi la Roma, infine il Lipsia in Bundes, anche se il club non ha esercitato il diritto di riscatto. Dieci gol quest'anno, una stagione da protagonista. Il Milan osserva e studia.