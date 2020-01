Milan, fatta per Saelemaekers. Nuova offerta per Robinson

Ultime ore di mercato molto impegnative per il Milan che, dopo le cessioni di Piatek e Rodriguez, ha visto saltare l'affare Matias Viña con il Nacional. Da un giovane all'altro quindi, perché in rossonero arriverà sicuramente Alexis Saelemaekers, centrocampista 20enne belga dell’Anderlecht. La società lo ha voluto fortemente in quanto profilo giovane e duttile, capace di ricoprire più ruoli fra cui, appunto, anche quello di terzino del futuro.

Le alternative a sinistra

A sinistra, intanto, nuova offerta per Robinson del Wigan. Qualora non si dovesse trovare l'accordo allora verrà fatto un ultimo tentativo per Juan Jesús (obiettivo anche della Fiorentina) o, come mossa estrema nel finale, per Laxalt.