Milan al lavoro per Brahim Diaz col Real Madrid

Il Milan non aspetta soltanto la risposta di Ibrahimovic per la questione legata al rinnovo ma sta anche lavorando in maniera concreta con il Real Madrid per Brahim Diaz.

Trequartista ma anche esterno, spagnolo, classe '99 ed ex Manchester City: la volontà dei rossoneri è di portarlo in Serie A con la formula del prestito con diritto di riscatto, anche perché il Real non ha intenzione di privarsene a titolo definitivo.

Il Milan ne sta parlando con il club spagnolo, i segnali al momento sono buoni. E' ancora da trovare l'intesa sia con i Blancos che col giocatore ma i rossoneri sono a lavoro anche su questo fronte.