Milan, Diaz: "Non ci limitiamo alla Champions. Iniesta il mio idolo"

Dopo il trasferimento in rossonero nella scorsa estate di Theo Hernandez, un altro spagnolo arriva al Milan dal Real Madrid. Brahim Diaz, è un nuovo talento a disposizione di Stefano Pioli. Il giovane classe '99 si è presentato oggi in conferenza stampa: "Questo è un club con una storia immensa, che ha finito molto bene l'ultima stagione. È davvero un piacere giocare qui ed è speciale allenarsi a Milanello, ci sono tantissimi servizi e strutture per fare le cose in grande. La cosa importante è allenarsi e provare tutte le tattiche per metterle in pratica. L'accoglienza è stata davvero calorosa, stupenda: spero di poter fare grandi cose con questo club".

Non c'era però solo il club rossonero su di lui. "Avevo tante offerte, ma il Milan è un club storico con persone che stanno lavorando al meglio per fargli raggiungere la posizione che merita. Maldini è stato sicuramente un incentivo".

L'ex Manchester City e Real ha poi parlato degli obiettivi stagionali: "Il Milan non si limita alla Champions League: dobbiamo arrivare il più in alto possibile e le ultime mosse di mercato mi fanno sperare davvero sulla possibilità di poter fare grandi cose".

Sul ruolo e sulle sue caratteristiche: "Personalmente, mi trovo meglio nel ruolo di trequartista, ma giocherò dove me lo chiederà Pioli. Come avrete visto, e spero possiate vederlo anche nelle prossime partite, mi definirei un giocatore con un buon dribbling e una buona tecnica. Spero di poter fare bene in Italia".

Sul suo idolo e sul perché ha scelto il numero 21: "Da piccolo mi appassionava molto Iniesta. Ora ci sono talmente tanti giocatori forti che non potrei sceglierne uno...Il 21 mi è sempre piaciuto e al Real giocavo con lo stesso numero, qui l'hanno indossato grandi giocatori e l'ultimo è stato Zlatan".