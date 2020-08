Milan-Brahim Diaz, si cerca accordo finale con Real e giocatore

C'è attesa per la firma di Ibrahimovic sul rinnovo (che arriverà lunedì) ma il mercato del Milan prosegue spedito.

Oltre al discorso Tonali, un'altra operazione procede spedita ed è quella per portare in rossonero Brahim Diaz. Avanti tutta e avanti veloce sull'asse Milano-Madrid: si cerca infatti l'accordo finale con il Real per definire gli ultimissimi dettagli dell'intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore del club spagnolo.

Si lavora anche all'accordo definitivo con Diaz, per la parte relativa al contratto, ma ormai il trequartista è promesso sposo del Milan.