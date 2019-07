Milan, alzata l'offerta per Veretout: le ultime

Passi avanti nella trattativa tra Milan e Fiorentina per Veretout. Lentamente, i rossoneri si stanno avvicinando alle richieste dei viola per il centrocampista francese, con la dirigenza toscana che ha ribadito il no a Biglia. I rossoneri hanno quindi presentato un'offerta più alta delle precedenti anche senza contropartite, che è un elemento molto importante per la Fiorentina. All'incontro durato poco più di un'ora, seguirà quelo di oggi pomeriggio con la Roma: per un quadro più chiaro della situazione.