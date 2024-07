Il Milan aspetta ancora una risposta definitiva di Alvaro Morata. Nelle ultime ore però, Zlatan Ibrahimovic sta spingendo per convincere l'attaccante spagnolo. Intanto, l'Atletico Madrid sta cercando delle punte. E l'interesse del club per Dovbyk potrebbe essere un altro segnale.

Milan, Ibrahimovic spinge per convincere Morata: la situazione

Il Milan quindi continua a lavorare per convincere Alvaro Morata. Zlatan Ibrahimovic in queste ore sta spingendo molto in prima persona per cercare di ottenere una risposta dall'attaccante.

L'opera diplomatica da parte dello svedese ha fatto breccia su Morata. Ma in questo momento il giocatore è concentrato sul percorso con la Spagna a Euro2024, dove giocherà la semfinale del torneo contro la Francia il 9 luglio.

Per questo motivo quindi Alvaro Morata non ha ancora dato una risposta definitiva al Milan. Intanto, all'ombra del Metropolitano l'Atletico Madrid cerca degli attaccanti. E il ritorno su Artem Dovbyk potrebbe rappresentare un segnale per i rossoneri.