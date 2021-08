Napoli, incontro con Pastorello per il rinnovo di Meret

In corso un vertice tra il club e Federico Pastorello, agente del portiere, per trattare il prolungamento del contratto in scadenza nel 2023

Non solo le trattative in entrata. Il Napoli continua a lavorare ancora sulla questione dei rinnovi. In attesa di definire la situazione legata al capitano Lorenzo Insigne, il club è al lavoro per prolungare anche il contratto di Alex Meret.

Per trattare il tema del rinnovo contrattuale è in corso un incontro tra il Napoli e Federico Pastorello, agente del portiere classe 1997 che è in scadenza a giugno 2023. L'ex Spal nell'ultima stagione ha giocato 22 partite in Serie A, 5 in Europa League e una in Coppa Italia alternandosi con David Ospina.

In estate, pur senza mai scendere in campo, ha partecipato da terzo portiere anche alla spedizione dell'Italia agli Europei, conclusa con il trionfo ai rigori contro l'Inghilterra a Wembley. Ora si prepara a vivere una stagione agli ordini di Luciano Spalletti: "Mi ha fatto lavorare sull'impostazione palla al piede. Mi ha fatto molto piacere, vuol dire che crede in me e questo è importante. Cercherò di ripagare la sua fiducia", ha raccontato dopo la vittoria in amichevole con l'Ascoli a Castel di Sangro.

Le altre trattative

Il Napoli ha chiesto il prestito per il centrocampista del Saint-Ètienne Zaydou Youssouf. Ora si attende una risposta da parte del club francese.

Intanto gli azzurri hanno chiuso per Juan Jesus, che sarà il quarto difensore a disposizione di Luciano Spalletti. Il brasiliano, che ha già lavorato con l'allenatore toscano ai tempi della Roma, era svincolato e firmerà un contratto annuale da 1 milione netto, più un bonus di 200 mila euro in caso di qualificazione in Champions League.