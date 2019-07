Roma, Mancini il primo nome per la difesa: presto nuovi contatti tra club

E' Gianluca Mancini l'obiettivo numero uno della Roma per sostituire Kostas Manolas, trasferitosi al Napoli a titolo definitivo dopo cinque stagioni con il club giallorosso. Il difensore dell'Atalanta, reduce da una stagione strepitosa con i nerazzurri, è gradito anche al nuovo allenatore Fonseca che, in occasione di un incontro con la dirigenza giallorossa, ha acconsentito all'eventuale acquisto dello stesso. Ripartiranno allora già nelle prossime ore i contatti tra club, con la Roma pronta a cercare l'affondo per portare Mancini al più presto nella capitale.