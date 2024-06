Sondaggio esplorativo dei Red Devils per Ndoye: il classe 2000 ha giocato anche in Losanna e Nizza, club della stessa proprietà (INEOS)

Il Manchester United mette gli occhi su uno dei protagonisti della stagione da Champions League del Bologna. Nelle scorse ore, infatti, i Red Devils hanno sondato il terreno per Dan Ndoye, esterno offensivo classe 2000.

Titolare della Svizzera all'Europeo, Ndoye si è messo in mostra nella partita contro la Germania, segnando un gol. E sarebbero stati due, se il secondo non fosse stato annullato per fuorigioco. Subito dopo la gara, lo United ha richiesto informazioni in merito alle cifre di una possibile operazione.

La nuova area sportiva del club inglese, targata INEOS, conosce bene il giocatore, in quanto è cresciuto tra Losanna e Nizza, due club appartenenti alla stessa proprietà.

Un primo sondaggio esplorativo, dunque, del Manchester, che tiene d'occhio la situazione di Ndoye. Su di lui ci sono anche club italiani, su tutti l'Inter, che lo segue nel caso in cui, sulla fascia destra, Dumfries lasciasse i colori nerazzurri.