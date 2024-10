Avere Lukaku in rosa fa tutta la differenza del mondo. Nel Napoli capolista della Serie A, splende la stella del belga. Sono già tre i gol e quattro gli assist in campionato. Numeri importanti. "Romelu è un giocatore che io ho fortemente voluto, non credo che questo sia un segreto di Pulcinella", ha spiegato Conte in conferenza stampa post Cagliari. Conte e Lukaku. Lukaku e Conte. Come i gemelli del gol, ma sono allenatore e figliol prodigo. Basta uno sguardo per capirsi e accelerare.

I dettagli dell’affare Lukaku al Napoli

La stessa accelerata data dal Napoli nella trattativa con il Chelsea. Trattativa lunga, quasi infinita. Il Napoli ha completato l'acquisto di Romelu Lukaku dal Chelsea a titolo definitivo per una somma di 30 milioni di euro, con l'aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. L'importo è inferiore rispetto alla richiesta iniziale del club inglese, che aveva fissato una clausola da 38 milioni di sterline. Al calciatore andranno otto milioni più bonus per tre anni. Dodici lordi.