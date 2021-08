Chelsea-Lukaku, affare in dirittura

Affare in dirittura tra il Chelsea e l’Inter per Lukaku: ai nerazzurri 115 milioni di euro cash, senza l’inserimento di nessuna contropartita tecnica

Rilancio ormai quasi decisivo, il Chelsea è sempre più vicino a riportare in Premier League Romelu Lukaku, attaccante nerazzurro grande protagonista nello scudetto conquistato dall’Inter di Antonio Conte nella scorsa stagione.

Ora la sua storia in nerazzurro è davvero a un passo dai titoli di coda.

Le cifre dell’affare

L’affare tra Inter e Chelsea per l’attaccante belga è ormai in dirittura d’arrivo, grazie all’offerta inglese da 115 milioni di euro cash, senza l’inserimento di nessuna contropartita tecnica.

I nerazzurri infatti hanno le idee chiare sui giocatori da provare ad acquistare sul mercato con una parte dei ricavi derivanti dalla cessione di Lukaku.

Ottimismo per la chiusura in tempi brevi

Parti sempre più vicine alla fumata bianca, tanto che c’è ottimismo per una chiusura in tempi brevi dell’operazione.

Inter, Chelsea e l’entourage dell’attaccante belga sono infatti al lavoro per far quadrare i numerosi dettagli dell’operazione. Un affare sempre più vicino a concretizzarsi.

Accordo raggiunto

Inter e Chelsea hanno raggiunto l'accordo proprio in questi minuti, dopo l'ennesima giornata ricca di contatti tra i due club e con Federico Pastorello, agente di Lukaku: durante i dialoghi sono stati trovati i giusti equilibri tra le richieste nerazzurre e l'offerta inglese.

L'affare è ormai in fase così avanzata che Lukaku quest'oggi non si allenerà e domani non giocherà l'amichevole tra la formazione allenata da Inzaghi e il Parma.