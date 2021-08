Inter al lavoro per il post Lukaku: dagli attaccanti all'esterno destro, le ultime

I nerazzurri pensano al futuro: per la fascia obiettivo Dumfries, in attacco idea Zapata-Dzeko

L'Inter si prepara a cambiare pelle. Con l'ormai imminente addio di Romelu Lukaku, destinato al Chelsea che in queste ore sta preparando l'assalto decisivo, i nerazzurri ragionano su come reinvestire sul mercato il ricavato dalla cessione del belga.

L'ATTACCO: IDEA ZAPATA-DZEKO

Una volta completato il passaggio di Lukaku a Londra, l'Inter dovrà scegliere chi raccoglierà l'eredità del belga. E la strada è già tracciata: la prima scelta resta Duvan Zapata, attaccante classe '91 dell'Atalanta. Con i bergamaschi c'è già un'intesa di massima per portare a Milano il colombiano: per chiudere l'affare serve però che l'Atalanta trovi a sua volta il sostituto di Zapata (nelle prossime ore ci sarà un incontro con il Chelsea per Abraham).

Oltre a Zapata, l'Inter si concentrerà per l'acquisto di un secondo attaccante (ma solo in prestito o a parametro zero), che possa alternarsi al colombiano e garantire più profondità alla rosa di Inzaghi. Intriga molto quindi l'idea Dzeko: in questo caso, l'Inter potrebbe provare a prenderlo a parametro zero qualora la Roma lo dovesse liberare. Al momento però Mourinho sembra non volersi privare dell'attaccante bosniaco e la pista quindi rimane per adesso complicata. In alternativa, piace Scamacca del Sassuolo.

E' da escludere comunque che l'Inter, dopo l'eventuale investimento per Zapata, possa reinvestire ulteriori soldi per acquistare un secondo attaccante (come Correa della Lazio).

DUMFRIES PER LA FASCIA DESTRA

Oltre al diretto sostituto del numero 9 belga nel reparto offensivo, l'Inter deve anche trovare l'erede di Achraf Hakimi sulla fascia destra. I nerazzurri non sono convinti di accettare Davide Zappacosta, proposto dal Chelsea come possibile contropartita tecnica nell'affare Lukaku: l'intenzione è quella di fare una scelta mirata.

Ecco perché in cima alla lista dei desideri dell'Inter c'è Denzel Dumfries, esterno olandese del PSV Eindhoven. 25 anni, nella scorsa stagione ha totalizzato 41 presenze e 4 gol in Olanda, ma è soprattutto con la maglia della nazionale che si è messo in mostra: 4 presenze, 2 gol e ottime prestazioni a Euro2020. E' lui il vero obiettivo dell'Inter per il ruolo di esterno destro.