Lazio, sagome dei tifosi per riempire lo stadio

La Serie A è pronta a ripartire. Sabato 20 giugno riprenderà infatti il campionato, che ha già un calendario ufficiale fino alla 35^ giornata. Naturalmente, le gare saranno a porte chiuse per le misure d’emergenza sanitaria. Ma anche in Italia, come già fatto dal Borussia Mönchengladbach, c’è chi pensa di riempire lo stadio con le sagome dei propri tifosi: si tratta della Lazio.

L’INIZIATIVA DEL CLUB BIANCOCELESTE

Il club biancoceleste ha infatti avviato l’iniziativa “Tu non sarai mai sola”, grazie alla quale i tifosi potranno acquistare una sagoma con la propria foto da mettere sugli spalti dell’Olimpico durante le gare casalinghe. L’annuncio arriva con un comunicato ufficiale della Lazio: “Parte da domani, giovedì 4 giugno, il progetto tra la S.S. Lazio ed i tifosi ‘TU NON SARAI MAI SOLA’ nello sport e nella vita, per e con la Croce Rossa Italiana.

“Il progetto, voluto fortemente dal Presidente Claudio Lotito, prevede un’iniziativa a sostegno delle tante attività poste in essere dalla Croce Rossa Italiana, relative all’emergenza ‘Fase 2’ COVID-19, per le fasce di popolazioni più vulnerabili. Attraverso questa idea, e molte altre, la S.S. Lazio, con a capo il suo Presidente, ed i propri tifosi, vogliono continuare ad essere un punto di riferimento per la diffusione dei valori sociali, culturali ed umani semplicemente utilizzando il calcio, linguaggio universale comune a tutti i popoli, il più potente strumento di inclusione e solidarietà...”.

“Il progetto ‘TU NON SARAI MAI SOLA’ nasce per far sentire la vicinanza dei tifosi ai calciatori biancocelesti. Inviando una foto e con l’acquisto della propria sagoma, anche se non fisicamente sugli spalti, si potrà dare l’illusione in ogni match di essere, sempre e comunque, presenti per tutte le partite che si disputeranno a porte chiuse allo Stadio Olimpico di Roma. Recati presso i Lazio Style 1900 Official Store (Via di Propaganda, Via Calderini o Centro Commerciale Roma Est) e segui le indicazioni che ti verranno fornite o, da venerdì, potrai aderire all'iniziativa attraverso il nostro store online: la tua foto sarà poi trasformata in una sagoma 75x45 cm che occuperà il seggiolino dello stadio dal quale tu vorrai tifare per la tua squadra.

“I nostri tifosi potranno scegliere il settore, il posto e la fila che solitamente occupano o che gli piacerà occupare per tutto questo finale di campionato e, se si dovesse continuare a giocare, anche per il campionato 2020/2021 e per le competizioni europee. Alla riapertura dello Stadio al pubblico, poi, ogni tifoso troverà ad aspettarlo il proprio avatar che potrà ritirare autografato dal Capitano Senad Lulic.

“La S.S. Lazio S.p.A. con il suo Presidente Claudio Lotito ringrazia tutti quelli che vorranno aderire all’iniziativa ed auspica che questa occasione sia l’inizio di una collaborazione tra Club e propri sostenitori che possa consentire di poter dimostrare quanto il mondo del calcio debba essere utilizzato come strumento di divulgazione e inclusione per la diffusione della solidarietà e della fratellanza.

Vi aspettiamo in tanti perché attraverso l’acquisto della sagoma i nostri tifosi, con il proprio calore e la propria generosità, ci permetteranno di devolvere come comunità Lazio una parte della quota alla Croce Rossa Italiana a sostegno del progetto ‘Fase 2’ COVID-19”.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE LOTITO

Il comunicato prosegue poi con le parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio: “Con questa iniziativa, ed in questo momento storico particolarissimo, intendo ringraziare anticipatamente tutti coloro che si ritrovano sotto la bandiera biancoceleste e che sposeranno l'idea di essere vicini, seppur non fisicamente, ai loro beniamini, non lasciandoli soli... So che risponderanno in moltissimi perché la famiglia Lazio non lascia mai soli nessuno. Voglio ringraziare la CRI, nella persona del suo Presidente Francesco Rocca, il quale tanto si è prodigato e si prodiga tuttora nell'essere vicino alle realtà in difficoltà. La S.S. Lazio è orgogliosa di partecipare ed aiutare la CRI devolvendo una parte del ricavato della vendita delle sagome”.

“Voglio ringraziare, a nome degli oltre 160.000 volontari della Croce Rossa Italiana – ha sottolineato Francesco Rocca, Presidente della CRI - la S.S. Lazio per questa splendida iniziativa, dal grande valore simbolico. È bellissimo immaginare un abbraccio virtuale negli stadi grazie alle sagome dei tifosi così come sapere che, ciascuna di esse, rappresenta un sostegno concreto ai nostri operatori che, ormai da mesi, stanno lottando in prima linea per combattere il maledetto virus. Da tifoso, poi, non posso che essere doppiamente entusiasta. Insieme riusciremo a uscire da questo incubo e potremo tornare ad abbracciarci allo stadio. L’iniziativa di raccolta fondi legata al progetto ‘TU NON SARAI MAI SOLA’ servirà anche a sostenere le tante attività della Croce Rossa Italiana: dall’indagine sulla sieroprevalenza al sostegno concreto alle tante persone che, a seguito del lockdown, hanno avuto gravi ripercussioni economiche, fino al costante supporto psico-sociale che la CRI offre ovunque e per chiunque”.

I primi che hanno supportato l’iniziativa sono alcuni dei nostri tifosi eccellenti che ci supportano e che, con noi e voi, saranno sugli spalti:

· la Croce Rossa Italiana con il suo Presidente Francesco Rocca;

· Anna Falchi, attrice e grande tifosa biancoceleste;

· Andrea Casta, violinista di fama internazionale che ha già sostenuto la squadra allo Stadio Olimpico;

· Briga, cantante e tifoso biancoceleste;

· Jacopo Mastrangelo, bassista e tifoso laziale che con la sua chitarra elettrica sulle note di Morricone ha incantato il mondo intero nei giorni del lockdown;

· Enrico Montesano, attore di nota fede biancoceleste”.