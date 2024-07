Lazio, se parte Immobile può tornare di moda Simeone

In casa Lazio è tempo di pensare al post Ciro Immobile. L'attaccante infatti considera il suo ciclo a Roma concluso ed è propenso ad accettare la ricca proposta del Besiktas (QUI TUTTI I DETTAGLI).

Con il solo Castellanos in rosa, la dirigenza si metterà ora a lavoro per rinforzo l'attacco a disposizione di Marco Baroni.

Lazio, Simeone può tornare di moda. Non si molla Greenwood

Un nome che la Lazio potrebbe prendere in considerazione è quello di Giovanni Simeone. L'attaccante argentino ha trovato poco spazio al Napoli e potrebbe pensare di cambiare aria in una piazza in cui ha già giocato papà Diego. Il classe 1995 è reduce da una stagione da 3 gol in 37 presenze fra tutte le competizioni.

Non è ancora tramontata inoltre la pista che porta a Mason Greenwood. Nelle ultime ore, come anticipato, si era registrato un forte pressing del Marsiglia sull'attaccante inglese. Il giocatore però non ha ancora preso una decisione definitiva sulla sua prossima destinazione. Le prossime 48 ore possono essere decisive.